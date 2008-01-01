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Усиление морозов в южных регионах Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:24 Четверг, 8 ноября



Арктический антициклон принесет похолодание, причем, довольно резкое на юг Западной Сибири. Уже сегодня, 8 ноября на юге Тюменской области в течение дня температура понизится до -5..-10 градусов, на севере до -10..-15 градусов. В Тюмени в течение дня будет холодать до -7..-9 градусов. В Омской области удержится еще температура около 0 градусов. Облачно, осадки и порывистый юго-западный и западный ветер. Похолодание, причем довольно резкое, придется на пятницу. В Омской области в ночь на 9 ноября температура понизится до -14..-19 градусов, при прояснении до -25 градусов, днем -12..-17 градусов, местами до -22. В Омске ночью до -19 градусов, днем до -15 градусов. Власть над погодой перейдет к арктическому антициклону, и осадки должны прекратиться. Дальнейшее понижение температуры ожидается и на юге Тюменской области. / meteonovosti.ru /



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