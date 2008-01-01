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Новости погоды
На юге Сибири намело высокие сугробы
ИА "Метеоновости" / 12:57 Четверг, 8 ноября
С прохождением циклона на юге Сибири намело высокие сугробы. В Томске высота снега на сегодняшнее утро, 9 ноября была 40 см. На севере Кемеровской области снега нападало почти столько же, 38 см, а в п. Центральный Рудник снега уже почти 90 см. В центральных и южных районах Красноярского края снега тоже заметно прибавилось. В Красноярске его высота 14 см. В Хакасии и в горах южных районов края от 10 до 40 см. И снега все будет прибывать. Ведь снегопады на юге Сибири еще будут продолжаться до конца недели. / meteonovosti.ru /
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