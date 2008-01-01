Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве переходит на зимний режим

ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 8 ноября

  Всю рабочую неделю погода в Москве удерживалась по-осеннему теплой, выше нормы на 2-3 градуса. А на выходные похолодает, и средняя суточная температура станет отрицательной.

В пятницу теплый западный антициклон потеряет власть над столичной погодой, хотя атмосферное давление сохранится высокое. Существенных осадков не ожидается. В ночь на 9 ноября температура в Москве 0..2 градуса, в области -2..+3 градуса. Днем, за счет прояснений в облаках температура в столице повысится до 4..6 градуса, в Подмосковье 1..6.

В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять холодный арктический антициклон. Атмосферное давление окажется очень высоким, близким к рекорду.

В субботу 10 ноября температура ночью примерно такая же, как и в пятницу: в Москве 0..2 градуса, в области -3..+2 градуса, день обещает быть прохладнее, в столице 2..4 градуса, в области 0..+5 градусов. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Фон температуры будет выше нормы градуса на 2.

В воскресенье центр холодного антициклона окажется восточнее Московской области, при переменной облачности ночью подморозит в Москве до -1..-3 градусов, по области до -5. И днем температура около 0 градусов. Средняя суточная температура воздуха, впервые в ноябре, станет отрицательной. Такая погода уже вписывается в климатические рамки зимы.

В начале следующей недели появятся и другие признаки зимы:снег, гололед. Советуем автомобилистам не откладывать перевод своих машин на зимний режим эксплуатации. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Пт.
9 ноя.
+6
Сб.
10 ноя.
+5
Вс.
11 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -42
Юрты

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Бодрум

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100