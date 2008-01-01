

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве переходит на зимний режим



ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 8 ноября



погода в Москве удерживалась по-осеннему теплой, выше нормы на 2-3 градуса. А на выходные похолодает, и средняя суточная температура станет отрицательной.



В пятницу теплый западный антициклон потеряет власть над столичной погодой, хотя атмосферное давление сохранится высокое. Существенных осадков не ожидается. В ночь на 9 ноября температура в Москве 0..2 градуса, в области -2..+3 градуса. Днем, за счет прояснений в облаках температура в столице повысится до 4..6 градуса, в Подмосковье 1..6.



В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять холодный арктический антициклон. Атмосферное давление окажется очень высоким, близким к рекорду.



В субботу 10 ноября температура ночью примерно такая же, как и в пятницу: в Москве 0..2 градуса, в области -3..+2 градуса, день обещает быть прохладнее, в столице 2..4 градуса, в области 0..+5 градусов. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Фон температуры будет выше нормы градуса на 2.



В воскресенье центр холодного антициклона окажется восточнее Московской области, при переменной облачности ночью подморозит в Москве до -1..-3 градусов, по области до -5. И днем температура около 0 градусов. Средняя суточная температура воздуха, впервые в ноябре, станет отрицательной. Такая погода уже вписывается в климатические рамки зимы.



В начале следующей недели появятся и другие признаки зимы:снег, гололед. Советуем автомобилистам не откладывать перевод своих машин на зимний режим эксплуатации. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



