Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 8 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4 градуса, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +3 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +2..+4 градуса, Северо-западном +3 градуса.

В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Пт.
9 ноя.
+6
Сб.
10 ноя.
+5
Вс.
11 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -42
Юрты

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Бодрум

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100