Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:27 Четверг, 8 ноября
В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабая морось. Температура воздуха в административных округах: Центральном +4 градуса, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +3 градуса, Юго-восточном +3..+4 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3..+4 градуса, Западном +2..+4 градуса, Северо-западном +3 градуса.
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В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабая морось, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /