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Сильное похолодание в Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 8 ноября



На севере Сибири началось похолодание. В тылу мощного циклона сюда распространяется воздух из Арктики. В Салехарде ночью 8 ноября мороз усилился до -17 градусов, тогда как накануне (7 ноября) днем было всего -3,6 градуса. На востоке Ямало-Ненецкого округа мороз был еще сильнее, -25 в Новом Уренгое и -27 градусов в Красноселькупске. А в Ханты-Мансийком округе похолодание задержала атмосферная волна с осадками и теплым воздухом. 7 ноября в Ханты-Мансийске днем температура повысилась до 1,2 градусов. В ночь на 8 ноября подморозило до -7 градусов. Но похолодание на севере Сибири еще впереди. Так, 9 ноября на территории Ямало-Ненецкого округа ночью мороз усилится при прояснениях до -27..-32 градусов, днем тоже холодно, местами -22..-27 градусов. В Ханты-Мансийском округе ночные морозы тоже усилятся до -30 градусов и более, днем в восточных районах до -25 градусов, в основном же мороз отпустит до -9..-14 градусов. Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом и слабой метелью, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15 м/с, что усилит ощущение суровости местной погоды. Зима рано пришла на сибирские просторы, ведь ожидаемые морозы холоднее обычных на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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