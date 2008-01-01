Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильное похолодание в Западной Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 8 ноября

  На севере Сибири началось похолодание. В тылу мощного циклона сюда распространяется воздух из Арктики. В Салехарде ночью 8 ноября мороз усилился до -17 градусов, тогда как накануне (7 ноября) днем было всего -3,6 градуса. На востоке Ямало-Ненецкого округа мороз был еще сильнее, -25 в Новом Уренгое и -27 градусов в Красноселькупске. А в Ханты-Мансийком округе похолодание задержала атмосферная волна с осадками и теплым воздухом. 7 ноября в Ханты-Мансийске днем температура повысилась до 1,2 градусов. В ночь на 8 ноября подморозило до -7 градусов. Но похолодание на севере Сибири еще впереди. Так, 9 ноября на территории Ямало-Ненецкого округа ночью мороз усилится при прояснениях до -27..-32 градусов, днем тоже холодно, местами -22..-27 градусов. В Ханты-Мансийском округе ночные морозы тоже усилятся до -30 градусов и более, днем в восточных районах до -25 градусов, в основном же мороз отпустит до -9..-14 градусов. Похолодание будет сопровождаться небольшим снегом и слабой метелью, в отдельных районах ветер будет усиливаться до 15 м/с, что усилит ощущение суровости местной погоды. Зима рано пришла на сибирские просторы, ведь ожидаемые морозы холоднее обычных на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Пт.
9 ноя.
+6
Сб.
10 ноя.
+5
Вс.
11 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -42
Юрты

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Бодрум

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100