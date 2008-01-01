

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Приморском крае погода резко изменится



ИА "Метеоновости" / 10:57 Четверг, 8 ноября



Циклон, набирающий силу над южными морями, обрушится в конце недели ненастьем на Приморский край. 9 ноября циклон выйдет как раз на Владивосток. В столице Приморья ожидается дождь, утром и в первой половине дня сильный. Ветер ночью будет достигать в порывах 15-20 м/с, с утра и весь день 22-27 м/с. В южной половине Приморья дождь днем будут очень сильным, 50 мм за 12 часов. Утром дождь возможен со снегом. Вполне могут быть гололедные явления и поздние грозы. В субботу зона сильных осадков отойдет на северо-восток Приморья, будет по-прежнему ветрено, порывы 15-20 м/с. При похолодании дождь будет переходить сначала в мокрый снег, а затем в снег. Дневная температура понизится до 0..+5 градусов, лишь на побережье удержится почти такая же температура, как и накануне, +6..+11 градусов. Окончательно распогодится в Приморье только воскресным днем, осадки прекратятся, ветер станет умеренным, температура немного повысится, днем до 2..7 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



