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Новости погоды

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На смену туману в Москву пришла морось

ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 8 ноября

  Антициклон, в котором наблюдались в начале текущей недели туманы в ночные и утренние часы, отошел от столицы на юго-восток. На смену ему с севера приблизился малоактивный атмосферный фронт. Под его влиянием днем 7 ноября и в ночь на 8 ноября отмечались слабые моросящие осадки. Они были зафиксированы в большинстве районов города и его окрестностей. Мелкий дождь особого вклада в месячную сумму осадков не внес. В основном был отмечен лишь факт осадков. И только местами в области количество осадков составило 0,1-0,5 мм, в Клину за прошедшую ночь выпало 0,9 мм, в районе Дмитрова 0,8 мм. / meteonovosti.ru /
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