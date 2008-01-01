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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:24 Четверг, 8 ноября



В столице сохраняется очень теплая погода. Температура воздуха превышает привычные показатели на 3 градуса, снега еще нет, и в ближайшие дни не ожидается. Что в это время в Москве случается не так часто. Например, 8 ноября в 1888 году было морозно, воздух остыл до -18,3 градуса - в том далеком году начало ноября выдалось морозным и с тех пор таких холодов в это время года не повторялось. Необычно тепло, до +12 градусов, было в 1927 году. 1979 год запомнился сильными осадками, выпало до 21,1 мм небесной влаги в виде дождя и мокрого снега. В 1985 году в Москве было ветрено, порывы ветра достигали 15 м/с.



В прошлом, 2017 году было теплее обычного почти на 2 градуса. Ночью -1,3 градуса, днем +5,4 градуса. Осадков не отмечалось.



Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, термометры покажут 5..7 градусов, скорость ветра 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /



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