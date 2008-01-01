

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:03 Четверг, 8 ноября



Предстоящим днём в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода на фоне повышенного атмосферного давления.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Каких-либо существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7 градусов, по области 2..7. Ветер северо-западного направления 2-7 м/с.



Такую погоду можно отнести к спастическому типу, а значит, не легко в этот день придется больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов, вегето-сосудистой дистонией. В этот день высока вероятность учащения бронхиальных спазмов. Не самым лучшим этот день будет для людей с различными психо-эмоциональными нарушениями и синдромом хронической усталости. Прогулки на свежем воздухе восполнят суточную потребность организма в кислороде и помогут бороться с гиподинамией. При ухудшении самочувствия следует принять рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты.



Геомагнитный фон 8 ноября по данным ИПГ ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



