Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
8 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:03 Четверг, 8 ноября

  Предстоящим днём в столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода на фоне повышенного атмосферного давления.

По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 8 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Каких-либо существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в Москве составит 5..7 градусов, по области 2..7. Ветер северо-западного направления 2-7 м/с.

Такую погоду можно отнести к спастическому типу, а значит, не легко в этот день придется больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов, вегето-сосудистой дистонией. В этот день высока вероятность учащения бронхиальных спазмов. Не самым лучшим этот день будет для людей с различными психо-эмоциональными нарушениями и синдромом хронической усталости. Прогулки на свежем воздухе восполнят суточную потребность организма в кислороде и помогут бороться с гиподинамией. При ухудшении самочувствия следует принять рекомендованные лечащим врачом медикаментозные препараты.

Геомагнитный фон 8 ноября по данным ИПГ ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+3
Чт.
8 ноя.
+5
Пт.
9 ноя.
+6
Сб.
10 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+33
Амбон		 -43
Делянкир

некомфортное место: Бейкер-Лейк
комфортное место: Иринга

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100