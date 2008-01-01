Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 7 ноября
В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6..+7 градусов, Северном +5..+7 градусов, Северо-восточном +7..+8 градусов, Восточном +6..+7 градусов, Юго-восточном +6 градусов, Южном +3..+6 градусов, Юго-западном +6 градусов, Западном +3..+6 градусов, Северо-западном +6 градусов.
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В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха +3..+4 градуса, на территории Новой Москвы местами туман с видимостью 500-1000 метров, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /