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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 7 ноября



В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6..+7 градусов, Северном +5..+7 градусов, Северо-восточном +7..+8 градусов, Восточном +6..+7 градусов, Юго-восточном +6 градусов, Южном +3..+6 градусов, Юго-западном +6 градусов, Западном +3..+6 градусов, Северо-западном +6 градусов.



В Зеленограде небольшая облачность, температура воздуха +3..+4 градуса, на территории Новой Москвы местами туман с видимостью 500-1000 метров, температура воздуха +2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



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