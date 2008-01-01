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Новости погоды

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В Западной Европе непогода, а в Центральной - тепло и сухо

ИА "Метеоновости" / 13:56 Среда, 7 ноября

  Большая часть территории Западной Европы оказалась 6 ноября под ударом стихии - здесь хозяйничали атмосферные фронты глубокого циклона, центр которого расположился чуть южнее Исландии. Странам Центральной Европы повезло больше - они "грелись" в теплом секторе этого вихря. В минувший день были обновлены многочисленные температурные рекорды. До 19 градусов прогрелся воздух в голландском Де Билте. Ранее выше 17 градусов температура в это время года здесь не поднималась. 18,8 градуса показали термометры в Брюсселе. В Лейпциге было 18 градусов, а не так давно, в 2015 году, термометры показали 16,5 градуса. 17,5 градуса в Берлине, 18,1 градуса в Кёльне, в Дрездене 16,3 градуса. Предыдущий рекорд остался в 1934 году. 19,1 градуса показали термометры в Венеции. В Клайпеде 13,7 градуса. 8 ноября Центральная Европа будет по-прежнему в теплом секторе. Очередные температурные рекорды не заставят себя ждать. / meteonovosti.ru /
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