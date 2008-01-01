

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Красноярске намело снега



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 7 ноября



Небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты посыпали снегом южные районы Сибири. 6 и ночью 7 ноября на юге Красноярского края, на Алтае, в Хакасии и в Иркутской области прошел сильный снег. Количество его в отдельных районах достигло 16 мм. Но больше всего снега выпало в Красноярске. В городе 6 ноября был перекрыт рекорд по осадкам. Выпало 27 мм небесной влаги, а ранее рекорд составлял 19,9 мм и был зафиксирован в 1999 году. Сугробы в Красноярске росли стремительно. Если 5 ноября снега было немного, около 7 см, то уже к утру 7 ноября высота снега составила 32 см. Рекордное количество осадков выпало и в Томске, 10,5 мм - на 1 мм больше, чем в 1998 году.



8 ноября регионы окажутся под влиянием циклонического вихря и его атмосферных фронтов. На юге Красноярского края ожидается мокрый снег, порывы ветра до 13-18 м/с, днем 0..+5, местами до -9 градусов. В Томской области пройдет снег, местами сильный, ветер 8-13 м/с местами порывы до 23 м/с, температура воздуха -2..+3 градуса, местами до -5..-10. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



