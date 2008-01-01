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Циклон обрушил ненастье на Западную Европу



ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 7 ноября



циклон, центр которого кружит над Северной Атлантикой чуть южнее Исландии, стал причиной штормовой погоды в странах Западной Европы.



Атмосферные фронты мощного атмосферного вихря пересекали Европы с севера на юг, вызывая сильные ливни и почти ураганный ветер.



В Ирландии, которая оказалась первой на пути следования циклона, 6 ноября выпало до 17 мм осадков в виде дождя, ветер в порывах усиливался до 18 м/с. В Великобритании все было серьезнее, и дождя больше, до 30 мм, да и ветер в порывах достигал ураганных значений, 30-35 м/с, на мысах до 40 м/с. Дожди лили в Португалии, на побережье, в Порту за сутки выпало 41 мм осадков. В Испании дождя было еще больше, до 60 мм, и ливни сопровождались порывистым ветром (до 24 м/с). Досталось и Франции, где порывы ветра достигали 25 м/с, а количество осадков, выпавших за 12 часов, достигало 30 мм. Сильные дожди добрались и до Италии, в Риме за прошедшую ночь выпало 15 мм. Город не просыхает от дождей, за первые 6 дней ноября выпало уже почти 130 мм, при норме 96!



8 ноября центр циклона "зависнет" над югом Исландии, но вихрь не ослабеет, атмосферное давление в центре его сохранится на уровне 980 гПа, а его атмосферные фронты продолжат портить погоду в Европе. В Великобритании осадков станет чуть меньше, а сильный ветер сохранится, даже средняя скорость его будет достигать 15-20 м/с, а порывы ветра в горных районах - ураганной силы 32-37 м/с.



По прежнему дождливо и ветрено в Испании и Португалии. Лишь в Италии погода улучшится - скажется влияние антициклона из Туниса. / meteonovosti.ru /



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