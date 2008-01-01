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Новости погоды

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Рекордное тепло на крайнем западе и востоке России

ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 7 ноября

  6 ноября стало примечательным днем дня жителей самого западного города - Калининграда. Днем воздух прогрелся до 14 градусов, что стало новым рекордом для этого дня. Прежний максимум с температурой 13,9 градуса принадлежал 1957 году. Столь теплой погодой жители обязаны солнечному антициклону.

Но рекордно тепло было и на крайнем востоке страны. В поселке Уэлен температура повысилась до +5,0 градусов, против прежнего рекорда +3,9 градуса в 1979 году. Причиной совсем не зимней погоды здесь стал циклон, в теплом секторе которого морской воздух "ворвался" на восток Чукотки. Порывы ветра при адвекции тепла достигали 19 м/с. / meteonovosti.ru /
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