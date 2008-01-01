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На Чукотке бушует метель



ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 7 ноября



В минувший день, 6 ноября, Чукотка оказалась во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Прошел снег, мела метель, ветер в порывах достигал 21 м/с. Да и снега выпало немало, до 12 мм на востоке полуострова.



8 сентября циклонический вихрь отправится на Аляску, оставляю Чукотку в тыловой, холодной своей части. Температура воздуха понизится до -17..-22 градусов, местами -7..-12 мороза, на северо-востоке -2..+3. Ночью в континентальных районах до -27..-32 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, ночью на побережье Берингова моря до 15-20 м/с, поднимется метель. / meteonovosti.ru /



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