Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
7 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке бушует метель

ИА "Метеоновости" / 12:03 Среда, 7 ноября

  В минувший день, 6 ноября, Чукотка оказалась во власти циклонического вихря и его атмосферных фронтов. Прошел снег, мела метель, ветер в порывах достигал 21 м/с. Да и снега выпало немало, до 12 мм на востоке полуострова.

8 сентября циклонический вихрь отправится на Аляску, оставляю Чукотку в тыловой, холодной своей части. Температура воздуха понизится до -17..-22 градусов, местами -7..-12 мороза, на северо-востоке -2..+3. Ночью в континентальных районах до -27..-32 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, ночью на побережье Берингова моря до 15-20 м/с, поднимется метель. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+7
Чт.
8 ноя.
+5
Пт.
9 ноя.
+6
Сб.
10 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Нджамена		 -41
Саскылах

некомфортное место: Туруханск
комфортное место: Горакхпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100