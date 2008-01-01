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Осенние "опасности" в центре России



ИА "Метеоновости" / 11:45 Среда, 7 ноября



С первых дней ноября в Центральном районе России стали формироваться утренние туманы. Но они были непродолжительными с видимостью 500 метров и более и не представляли особой опасности. Но с усиление антициклона, и адвекцией теплого воздуха по его западной периферии, туманы стали все более мощными и продолжительными.



Утром 7 ноября сильные туманы с видимостью 50-200 метров наблюдались в большинстве областей центрального района. В Вязьме, Ельне, Рославле и Калуге видимость на дорогах уменьшалась до 200 метров, во Владимирской (Александров) до 50 метров. В ряде областей на дорогах наблюдалась замерзающая изморозь. При современных скоростях передвижения на автомобильных трассах это становится опасным!



В Московской области самые сильные туманы с видимостью 100 метров были отмечены в районе аэропортов, что нарушило режим их работы.



В течение дня туманы частично сохранятся, но интенсивность их должна уменьшится.



Туманы не дают воздуху прогреваться, суточный ход температуры в таких местах практически отсутствует. Так, в Дмитрове и в Сергиевом Посаде, где туман 6 ноября удерживался почти сутки, воздух прогрелся лишь до 0 градусов, а там, где тумана не было, температура повышалась до +7..+9 градусов. / meteonovosti.ru /



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