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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 11:18 Среда, 7 ноября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 27 октября - 6 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 4 - 5 ноября зарегистрирована малая геомагнитная буря.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 7 - 15 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущения наиболее вероятны 11-13 ноября. / meteonovosti.ru /



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