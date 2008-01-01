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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:35 Среда, 7 ноября



Погодные условия Москве и области не характерны для поздней осени. Температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов, и за окном не серый дождь и слякоть, а яркое солнце. Такое в столице бывает довольно редко. 7 ноября в 1888 году было морозно, воздух остыл до -17,1 градуса - в том далеком году начало ноября было морозным и с тех пор таких холодов в это время года не повторялось. А не так давно, в 2013 году, было довольно тепло. Например, 6 ноября 2013 года воздух прогрелся до рекордных 16,2 градуса - рекорд не только дня, но и месяца. А 7 ноября температура понизилась до 13,2 градуса. Но и это рекордное для начала ноября значение. 2016 год запомнился сильными осадками, выпало до 18 мм небесной влаги в виде снега и мокрого снега. Снежный покров в Москве увеличился на 8-10 см. Но уже 8 ноября почти весь день шел дождь, выпавший снег стремительно таял. В 1985 году в Москве было ветрено, порывы ветра достигали 15 м/с.



В прошлом, 2017 году было теплее обычного на 4-5 градусов. Ночью +4,4 градуса, днем 5,4 градуса. Осадков не было.



Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, термометры покажут 4..6 градусов, скорость юго-западного ветра 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /



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