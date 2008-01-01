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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:01 Среда, 7 ноября



В предстоящие сутки в столице и области сохранится влияние антициклона. Его центр сместится на к Ростовской области, а Московии достанется его северная периферия. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, 755 мм рт. ст. При переменной облачности, существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха 4..6, по области 1..6 градусов тепла. Ветер западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 75%.



В столичном регионе сохранится не по сезону теплая погода. Главным нагрузочным фактором в этот день станет возмущенный геомагнитный фон. В совокупности с колебаниями атмосферного давления недомогание могут испытывать люди с собственным неустойчивым артериальным давлением. Во влажном и теплом воздухе содержание кислорода снижено, что может негативно отразиться на самочувствии людей, страдающих хронической кислородной недостаточностью. Плохо такую погоду переносят и люди с бронхо-легочными заболеваниями, прежде всего астматики. Не исключены обострения ревматоидных заболеваний и другие сезонные обострения. Короткий световой день также не улучшат настроения большинству жителей региона. / meteonovosti.ru /



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