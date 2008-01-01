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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:39 Вторник, 6 ноября



Погоду в столичной области будет формировать область повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности верхнего яруса осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 2..4 градуса, по области -1..+4. Ветер западный, 2-5 м/с, относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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