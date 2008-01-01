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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:35 Вторник, 6 ноября



В 15 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +7..+8 градусов, Северном +6..+7 градусов, Северо-восточном +4..+8 градусов, Восточном +7 градусов, Юго-восточном +8 градусов, Южном +7..+8 градусов, Юго-западном +7 градусов, Западном +6..+7 градусов, Северо-западном +6..+7 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +5..+6 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +4..+8 градусов. / meteonovosti.ru /



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