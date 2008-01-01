Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
6 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снегопады на юге Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:40 Вторник, 6 ноября

  На юге Западной Сибири в ночь с 5 на 6 ноября прошел сильный снег. В Омской области выпало до 11 мм осадков, в Кемеровской и вовсе 33 мм. Досталось и югу Восточной Сибири, до 28 мм на юге Красноярского края и в Хакасии. Сильные снегопады принес активный циклонический вихрь с Урале, атмосферные фронты этого вихря стали причиной не только снегопадов, но и резкого порывистого ветра.

Непогода будет бушевать в регионе до конца дня 6 ноября. А 7 ноября в южных областях Западной Сибири осадки немного ослабеют, лишь на востоке Новосибирской и в Кемеровской областях местами ожидается сильный снег и мокрый снег. Зато в Хакасии циклон развернется в полную силу. Здесь пройдет сильный снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами -7..-12, днем 0..+5, местами до -9. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+5
Ср.
7 ноя.
+7
Чт.
8 ноя.
+6
Пт.
9 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Нджамена		 -39
Делянкир

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Эрмосильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100