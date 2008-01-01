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Снегопады на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 13:40 Вторник, 6 ноября



На юге Западной Сибири в ночь с 5 на 6 ноября прошел сильный снег. В Омской области выпало до 11 мм осадков, в Кемеровской и вовсе 33 мм. Досталось и югу Восточной Сибири, до 28 мм на юге Красноярского края и в Хакасии. Сильные снегопады принес активный циклонический вихрь с Урале, атмосферные фронты этого вихря стали причиной не только снегопадов, но и резкого порывистого ветра.



Непогода будет бушевать в регионе до конца дня 6 ноября. А 7 ноября в южных областях Западной Сибири осадки немного ослабеют, лишь на востоке Новосибирской и в Кемеровской областях местами ожидается сильный снег и мокрый снег. Зато в Хакасии циклон развернется в полную силу. Здесь пройдет сильный снег, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, ночью термометры покажут 0..-5 градусов, местами -7..-12, днем 0..+5, местами до -9. / meteonovosti.ru /



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