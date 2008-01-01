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Новости погоды

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Циклон приближается к Британским островам

ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 6 ноября

  На Британских островах погодные условия стремительно портятся. Уже в минувший день, 5 ноября, когда Великобританию пересекали атмосферные фронты, прошли интенсивные осадки, дул резкий порывистый ветер. А 7 ноября погодные условия будут ухудшаться - к Британским островам приблизится глубокий циклон с Северной Атлантики. В Великобритании пройдут сильные дожди, ночью термометры покажут 6..11 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 10..15 градусов. Скорость ветра 9-14 м/с, на побережье в порывах до 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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