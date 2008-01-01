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Новости погоды
Бора в Новороссийске ослабевает
ИА "Метеоновости" / 13:15 Вторник, 6 ноября
В Новороссийске несколько дней бушевала бора. 5 ноября порывы ветра в городе достигали 28 м/с. Сильный северо-восточный ветер сохранится на черноморском побережье Краснодарского края и до конца дня 6 ноября. В Новороссийске порывы ветра до 23-28 м/с. А уже 7 ноября северо-восточный ветер начнет терять силу. Порывы его уже не сильны, как ранее, 15-20 м/с, а 8 ноября скорость ветра снизится до 12-17 м/с. Осадков в ближайшие дни не ожидается, поскольку регион будет находиться под опекой антициклона. / meteonovosti.ru /
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