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Новости погоды

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Сильные морозы завоевывают Сибирь

ИА "Метеоновости" / 13:00 Вторник, 6 ноября

  Морозы сковали Сибирь. Сначала зима началась на Чукотке и в Якутии, а также в Магаданской области, где лежат глубокие сугробы и трещат 30-градусные морозы. А сейчас сильные морозы уже освоили Сибирь. В минувшую ночь, с 5 на 6 ноября, температура воздуха на Таймыре понижалась до -30,5 градуса, в Эвенкии до -36,3 градуса, -30,5 было и в Иркутской области. Похоже, зима установилась в Сибири всерьез. В ближайшие дни в большинстве районов Восточной Сибири ожидается снег различной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы до -22..-27 градусов, на востоке Эвенкии до -35. / meteonovosti.ru /
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