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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 6 ноября

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6..+7 градусов, Северном +4..+6 градусов, Северо-восточном +4..+7 градусов, Восточном +6..+7 градусов, Юго-восточном +6..7 градусов, Южном +5..+7 градусов, Юго-западном +5..+7 градусов, Западном +4..+7 градусов, Северо-западном +4..+5 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2..+6 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+5
Ср.
7 ноя.
+7
Чт.
8 ноя.
+6
Пт.
9 ноя.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Нджамена		 -39
Делянкир

некомфортное место: Угольные Копи
комфортное место: Эрмосильо

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