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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:35 Вторник, 6 ноября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном +6..+7 градусов, Северном +4..+6 градусов, Северо-восточном +4..+7 градусов, Восточном +6..+7 градусов, Юго-восточном +6..7 градусов, Южном +5..+7 градусов, Юго-западном +5..+7 градусов, Западном +4..+7 градусов, Северо-западном +4..+5 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха +2..+6 градусов. / meteonovosti.ru /



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