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Ураганные ветры бушуют на Камчатке



ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 6 ноября



В тыловой части циклона, уходящего на северо-восток, оказался полуостров Камчатка минувшей ночью, с 5 на 6 ноября. Антициклон, обосновавшийся близ Курильских островов, также вносил коррективы в погоду. На границе этого антициклона и циклона возникла большая разница давления, что и привело к сильным ветрам, на восточном побережье до 25-30 м/с, а на мысе Африка порывы достигали ураганной силы, 38 м/с.



7 ноября Камчатка окажется во власти небольшого волнового циклона, который переберется сюда с юга Охотского моря. На юге полуострова пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром на дорогах гололедица, на побережье ветер 15-20 м/с, ночью 0..-5 , при прояснениях -10..-15, днем 0..+5, при облачности 0..-5. На севере небольшой, местами умеренный снег, отдельные порывы до 9-14 м/с, температура воздуха в ночные часы -2..-7 при прояснениях -12..-17, днем +2..-3, при облачности -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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