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На неделе в Москве тепло и сухо



ИА "Метеоновости" / 11:55 Вторник, 6 ноября



антициклона погода радовала и солнцем. И в ближайшие дни существенных перемен в погоде не ожидается.



С начала месяца средняя суточная температура воздуха в Москве удерживалась выше нормы на 4-5 градусов, за пятидневку выпало до 10 мм осадков, что составляет 15% от месячной нормы.



В ближайшие дни погоду в столичном регионе по- прежнему будут определять антициклоны: сначала теплый западный, а затем холодный арктический. Но жители столицы особых перемен в погоде не ощутят: существенных осадков не ожидается и фон температуры практически не изменится.



7 ноября ночью местами туман, видимость 500-1000 метров, минимальная температура в городе 0..+2 градуса, местами до -1, по области -2..+3. Днем воздух прогреется до 4..6 градусов.



8 ноября на западной периферии антициклона ночью 0..+2, по области до -2 градусов. Днем в столичном регионе до 7 тепла. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на 3 градуса.



9 ноября западные потоки сменятся северными, и станет холоднее на 1-2 градуса. Адвекция холода продлится и в ближайшие выходные, приближая среднюю температуру воздуха к норме.



Напомним, что по климату, метеорологическая зима в Москве начинается после 10 ноября, когда средняя суточная температура воздуха становится отрицательной. / meteonovosti.ru /



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