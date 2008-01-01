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Ночью в Подмосковье подмораживает



ИА "Метеоновости" / 11:16 Вторник, 6 ноября



Выходные в столичном регионе были довольно теплыми. Температура воздуха в отдельных районах достигала 8-10 градусов. А в ночь на 6 ноября температура воздуха понижалась до отрицательных значений. До -4.7 градуса подмораживало в Новом Иерусалиме, до -5,1 градуса в Электростали. А в Москве температура была выше. На главной станции ВДНХ термометры показали -1,7 градуса. А в центре города, на Балчуге, было +2,5 градуса. Сейчас в Москве хозяйничает антициклон, в условиях которого и проявляется так называемый остров тепла. Температура воздуха в столице в холодное время года гораздо выше, чем в области. / meteonovosti.ru /



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