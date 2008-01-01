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Новости погоды
В Поволжье погода налаживается
ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 6 ноября
Антициклон наладит погоду в приволжских районах. 6 ноября местами пройдут лишь небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в Среднем Поволжье осадки прекратятся. Днем температура повысится до +3..+8, в Удмуртии будет немного прохладнее, 0..+5. Атмосферный фронт может задеть 7 ноября северные районы Поволжья, там небольшие осадки и ветрено. А в Среднем Поволжье, напротив, в центре антициклона должна установиться тихая погода без осадков. Из погодных неприятностей, могут быть только туманы в ночные и утренние часы, возможно туман не будет рассеиваться и в первой половине дня. / meteonovosti.ru /
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