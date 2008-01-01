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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:08 Вторник, 6 ноября

  В столичном регионе сохранится антициклональный характер погоды. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 4..6, по области 2..7 градусов тепла. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня составит 762 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

Единственным нагрузочным погодным фактором, остающимся фактором риска для метеозависимых людей, останется повышенный фон атмосферного давления, который сформирует спастический тип погоды. У людей с риском развития и обострения сердечно-сосудистых недугов возможны сосудистые спазмы, боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, приступы мигрени, скачки артериального давления, иногда вплоть до кризов, которые могут сопровождаться симптомами головокружения, общей слабости и обморочных состояний. Людям, находящимся в группе риска необходимо более внимательно отнестись к своему здоровью, под рукой держать средства первой помощи и препараты, назначенные лечащим врачом. Облегчить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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