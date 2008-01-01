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Новости погоды
На северо-западе России погода первой половины осени
ИА "Метеоновости" / 13:39 Понедельник, 5 ноября
Антициклон, сформировавшийся в атлантическом воздухе, обеспечивает теплом северо-западные области России. 6 ноября в Ленинградской области местами пройдет небольшой дождь, морось, возможен туман. Температура днем составит +6..+11, в Ленинградской области +4..+9. 7 и 8 ноября такая же "теплынь", температура днем в основном будет в пределах +6..+11 градусов, в Псковской области до +12 градусов. Такие высокие значения температуры больше свойственны первой половине октября. Таким образом, погода пока еще никак не войдет в график предзимья. / meteonovosti.ru /
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