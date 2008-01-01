Новости погоды
На юге Европейской территории пока без дождей, но ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 5 ноября
Антициклон, который обеспечивает погожими днями большую часть Европейской территории, не пропускает дождливые циклоны и в ее южные районы. Так на Северном Кавказе, в низовьях Дона и Волги, а также в Краснодарском крае в ближайшее время ожидается погода без дождей, ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Ветер восточной четверти 7-12 м/с, в Краснодарском крае, утром и днем в Ростовской области и Адыгее порывы до 15-18 м/с, на черноморском побережье в районе Новороссийска до 20 м/с, а в Новороссийске до 23-28 м/с, в Ставропольском крае и по северу Карачаево-Черкесии порывы до 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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