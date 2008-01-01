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Новости погоды

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Циклон пройдет с осадками и ветром по крайнему северу ЕТР

ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 5 ноября

  Прохождение циклона вдоль арктического побережья Европейской территории скажется на погоде только крайних северных регионов. В Мурманской области 5 ноября осадки в виде дождя и мокрого снега. в отдельных районах налипание мокрого снега, ветер южный, юго-западный 12-17 м/с, на побережье до 20 м/с. гололедица, местами сильная. 6 ноября осадков будет меньше, да и ветер не сильнее, 13 м/с, сохранится гололедица, местами сильная.

В Архангельской области погода не особенно плохая, 6 ноября местами пройдут небольшие осадки, ночью туман, ветер западный, порывы до 13 м/с.

А вот в Ненецком округе циклон проявит себя с большей силой. На большей части территории округа пройдут осадки, местами метель, ветер на побережье 17-22 м/с. Ветрено и в Коми, порывы 12-17 м/с, в отдельных районах слабый гололед. / meteonovosti.ru /
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