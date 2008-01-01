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На Урале мокрый снег, ветер и гололед



ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 5 ноября



В Свердловской области с ночи 5 ноября объявлено штормовое предупреждение: местами ожидается сильное отложение мокрого снега на провода (диаметр 35 мм и более). В Челябинской области будет идти мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Регион проходит циклон с запада. Утром 5 ноября местами по области отмечалось налипание мокрого снега, на мс Шамары до 16 мм диаметр отложений, Ирбит-Фомино до 24 мм, Кушва до 21 мм. В Тюменской области снег тоже налипал на провода и деревья до 25 см (мс Уват). В Челябинской области под влиянием циклона ветер усиливался до 15-18 м/с.



6 ноября в регионе будет сказываться влияние следующего циклона с запада. Местами ожидаются осадки (ночью снег и мокрый снег), днем с дождем. На этот раз налипание мокрого снега и гололед наиболее вероятны в зоне теплого атмосферного фронта, в Пермском крае. На дорогах Челябинской области гололедица, местами сильная. Ветер в Свердловской области с порывами до 16 м/с. В ночь на 6 ноября подморозит до -2..-7 градусов, местами до -12 градусов. Днем температура повысится до -1..+4 градусов, на Южном Урале до 6 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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