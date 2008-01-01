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ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 5 ноября



В полдень в Москве и области сохранялась хорошая солнечная, сухая и тихая погода. Температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ, повысилась до +5,5 градуса. В районе Воробьевых гор было теплее, +6,1 градуса. Самая высокая температура на этот час зафиксирована на северо-западе столицы, +6,4 градуса. А вот в центре города, на Балчуге термометр отметил +5,2 градуса. В Тушино еще немного прохладнее, +4,5 градуса. На юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково, температура составила +4,8 градуса. Ветер был западный, северо-западный и юго-западный, 1-3 м/с, местами наблюдался полный штиль. Атмосферное давление оставалось повышенным, 759 мм рт. ст. Относительная влажность понизилась до 65-80%. / meteonovosti.ru /



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