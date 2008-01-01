Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
5 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастье настигает южные районы Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:22 Понедельник, 5 ноября

  Приближение циклона почувствовалось в праздничный день, 4 ноября на юге Сибири. Там местами прошли небольшие и умеренные осадки. В Томской области отмечался сильный снег, около 10 см снега выпало в с. Майск и Новый Васюган. В Кемеровской области ветер усиливался до 20 м/с, в Хакасии (мс Ненастная) до 24 м/с.

В течение начавшейся недели ненастная, ветреная погода с осадками ожидается на большей части Сибири, а особенно в ее южных районах. Там сегодня, 5 ноября, в Омской области погода испортится, ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег), отложение мокрого снега, ветер до 17 м/с. 5 и 6 ноября в других сибирских областях и на Алтае погода будет с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, в Томской области осадки будут сильными, ожидается метель, отложение мокрого снега, гололедные явления, снежные заносы, сильная гололедица, ветер до 24 м/с, на Алтае и в предгорьях штормовой силы. В Красноярском крае 5 ноября в горах южных районов сильный снег, 5 и 6 ноября в центральных и южных районах сильные осадки (снег, мокрый снег), ветер 15-20 м/с (в горах южных районов до 23 м/с), налипание мокрого снега, снежный накат, сильная гололедица. В Иркутской области снег (6 ноября сильный), метель, ветер до 18 м/с. 6 ноября в Хакасии сильные осадки (снег, мокрый снег), ветер до 18 м/с (в горах до 24 м/с), налипание мокрого снега, гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Вт.
6 ноя.
+6
Ср.
7 ноя.
+7
Чт.
8 ноя.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Нджамена		 -37
Делянкир

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Эль-Хомс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100