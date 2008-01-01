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Новости погоды
Морозная погода в центре Сибири
ИА "Метеоновости" / 12:08 Понедельник, 5 ноября
Вслед за очередным циклоном в центральные районы Сибири пришел воздух из Арктики. В Эвенкии и Туруханском районе температура понизилась в ночь на 5 ноября до -25..-30 градусов. Такие морозы в начале ноября считаются сильными даже для этих сибирских районов. Холодная погода продержится в северных районах Красноярского края еще день-два, пока не подойдет с потеплением очередной мощный атлантический циклон. В ночь на 6 ноября Эвенкии мороз будет усиливаться местами до -33 градусов, А вот на юге Таймыра уже повеет "теплом", морозы не сильнее -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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