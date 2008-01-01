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На севере Дальнего Востока снег и метель



ИА "Метеоновости" / 11:32 Понедельник, 5 ноября



В то время как на юге Дальнего Востока погода налаживается, осадки там везде прекращаются, да и ветры стихают, на севере региона еще пару дней будет сказываться влияние циклона. 5 и 6 ноября в Чукотском автономном округе снег, мокрый снег, метель, ветер 15-20 м/с. 8 ноября на побережье Магаданской области (в заливе Шелихова) сильный мокрый снег.



Погода, тем не менее, не холодная. На северо-востоке Чукотки циклон повысит температуру воздуха до 0..+5 градусов. На большей же части полуострова морозно, -5..-10 градусов, местами -15..-20 градусов, ночью в континентальной части до -28 градусов. / meteonovosti.ru /



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