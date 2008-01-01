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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 5 ноября

  Утро выходного дня выдалось ясным, совсем не похожим на ноябрьское. В 10 часов температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ, повысилась до 3,6 градуса. На юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково, температура составила +1,3 градуса, там наблюдалась слабая дымка. Ветер был западный и северо-западный, 1-3 м/с, местами наблюдался полный штиль. Атмосферное давление оставалось повышенным, 761 мм рт. ст. Относительная влажность 80-90%. / meteonovosti.ru /
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