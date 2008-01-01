

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:45 Понедельник, 5 ноября



Утро выходного дня выдалось ясным, совсем не похожим на ноябрьское. В 10 часов температура на главной метеостанции столицы, ВДНХ, повысилась до 3,6 градуса. На юго-западе Новой Москвы, в районе Внуково, температура составила +1,3 градуса, там наблюдалась слабая дымка. Ветер был западный и северо-западный, 1-3 м/с, местами наблюдался полный штиль. Атмосферное давление оставалось повышенным, 761 мм рт. ст. Относительная влажность 80-90%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



