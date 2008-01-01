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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:39 Понедельник, 5 ноября

  Последний месяц осени не спешит распрощаться с теплом. Средние многолетние значения температуры в этот день уже стремятся к нулю и 5 ноября норма температуры составляет +0.8 градусов, но фактическая погода ожидается около +4 градусов.

Хотя за весь ряд инструментальных наблюдений погода и не такое видала. Так, в 2013 году в этот день температура повысилась до +10.3 градусов, установив новый суточный рекорд. До таких значений сегодняшней температуре не добраться, она ожидается от 5 до 7 градусов.

А самые холодные дня ноября отмечались более ста лет назад. Для 5 ноября суточный минимум принадлежат 1882 году. Под утро ударили нешуточные морозы, температура понизилась до -20 градусов.

Сильными осадками вошел в метеорологическую летопись этот день в 1969 году, когда выпало 14 мм при месячной норме 58 мм.

В прошлом, 2017 году, этот день также был теплым, но ненастным, выпало 0.7 мм осадков. Температура ночью была +1.6, днем +5.2 градуса / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Эль-Хомс

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