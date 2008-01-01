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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:13 Понедельник, 5 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Несмотря на небольшое похолодание, погода в Москве и Московской области останется еще довольно теплой, содержание кислорода в воздухе соответствует климатической норме. Неблагоприятным внешним погодным фактором для метеочувствительных людей будет сохраняющийся длительное время повышенный фон атмосферного давления, которое с 5 ноября станет еще выше. Такие перепады атмосферного давления являются нагрузочными для организма человека. Если здоровые люди молодого возраста могут легко приспосабливаться к таким его колебаниям, то о людях старшего поколения с риском развития сердечно-сосудистых недугов такого сказать нельзя. У людей с заболеваниями сердца и сосудов могут возникнуть сосудистые спазмы, повышение артериального давления, иногда вплоть до кризов, или его резкое снижение с симптомами головокружения, общей слабости и обморочных состояний, нарушения сердечного ритма, приступы мигрени. Появляются головные боли, боли в области сердца даже у практически здоровых людей, что потребует применения лекарственных средств. / meteonovosti.ru /



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