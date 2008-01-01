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Норму по осадкам перевыполнил Туапсе



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 4 ноября



Сильные дожди, прошедшие в третьей декаде октября в Краснодарском крае, подтвердили трудность прогнозирования осадков.



До 20 чисел на юге России дожди были нечастыми. Так, в Туапсе за первые двадцать дней месяца дождь шел лишь один раз, 4 октября. И лишь в третьей декаде по южным районам сильными дождями прошелся южный циклон. Он не только выполнил, но и гораздо перевыполнил месячную норму. В итоге в курортном городе выпало 292 мм, что составляет 240% от месячной нормы.



А вот в Сочи норма осадков в октябре велика и составляет 170 мм. И потому даже сильные дожди, прошедшие в период с 24 по 26 октября (66 мм) не смогли ее достичь. В итоге за месяц в городе-курорте набралось 115 мм.



Еще меньше осадков выпало на севере Черноморского побережья Краснодарского края. В Новороссийске за весь месяц - 45 мм при норме 60 мм. / meteonovosti.ru /



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