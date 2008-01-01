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ИА "Метеоновости" / 12:51 Воскресенье, 4 ноября



В полдень погода в Москве остается теплой. Температура повысилась до +8,+9 градусов. Самая высокая она по-прежнему в центре города, на Балчуге. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в 12 часов было +8.3 градуса. Осадков не наблюдается. Ветер западного и северо-западного направлений дует со средней скоростью 1-4 м/с, усиливаясь до 10 м/с. Атмосферное давление по-прежнему высокое, 755 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 75%. / meteonovosti.ru /



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