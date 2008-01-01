Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На западе Украины - летнее тепло

ИА "Метеоновости" / 11:58 Воскресенье, 4 ноября

  У наших западных соседей, а также жителей Балканского полуострова, погоду определяет погожий антициклон. Благодаря нему, погода никак не согласуется с календарем. Ноябрь протекает у них, как летний месяц.

В минувшие сутки в западных областях Украины температура приблизилась к отметке в +20 градусов, а местами и преодолела ее.

Во Львове максимальная температура составила +18.2, что стало новым суточным рекордом (предыдущий рекорд +17.2, остался в 2013 году). В Ужгороде воздух прогрелся до +21.8, оставив позади рекорд 2008 года со значением в 20 градусов.

В соседних Болгарии и Румынии дневная температура повсеместно была выше +20 градусов, а на юге Балканского полуострова, в Албании, зафиксировано +31.8 градусов, чем не лето.

Лишь один атрибут напоминал об осени - густые туманы. В тумане скрылись Беларусь, Украина, Молдавия, Хорватия, Босния и Герцеговина. Повсеместно видимость в тумане уменьшалась до 500 метров, а местами и до 50 метров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+8
Пн.
5 ноя.
+6
Вт.
6 ноя.
+6
Ср.
7 ноя.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Раджкот		 -31
Белая Гора

некомфортное место: Эвенск
комфортное место: Анахайм

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100