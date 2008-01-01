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На западе Украины - летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 11:58 Воскресенье, 4 ноября



У наших западных соседей, а также жителей Балканского полуострова, погоду определяет погожий антициклон. Благодаря нему, погода никак не согласуется с календарем. Ноябрь протекает у них, как летний месяц.



В минувшие сутки в западных областях Украины температура приблизилась к отметке в +20 градусов, а местами и преодолела ее.



Во Львове максимальная температура составила +18.2, что стало новым суточным рекордом (предыдущий рекорд +17.2, остался в 2013 году). В Ужгороде воздух прогрелся до +21.8, оставив позади рекорд 2008 года со значением в 20 градусов.



В соседних Болгарии и Румынии дневная температура повсеместно была выше +20 градусов, а на юге Балканского полуострова, в Албании, зафиксировано +31.8 градусов, чем не лето.



Лишь один атрибут напоминал об осени - густые туманы. В тумане скрылись Беларусь, Украина, Молдавия, Хорватия, Босния и Герцеговина. Повсеместно видимость в тумане уменьшалась до 500 метров, а местами и до 50 метров. / meteonovosti.ru /



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