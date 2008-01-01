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Новости погоды

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На Сахалин не спешит даже осень

ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 4 ноября

  На редкость теплая погода установилась на крайнем востоке страны. В субботу в центральных и южных районах Хабаровского края, а также на Сахалине среднесуточная температура воздуха на 8 градусов превысила норму, а ее максимальное значение установило очередные рекорды.

В Хабаровске в субботу потеплело до +12.5 и предыдущий рекорд со значением +12.3 остался в 2005 году. В городе Александровск-Сахалинский новый суточный рекорд для 3 ноября теперь равен +12.4 (предыдущий +10.0 удерживался с 1915 года)

На Сахалине и вовсе на смену осени приходит лето, с каждым днем становится все теплее. И если 1 ноября максимальная температура составила +7.4 градуса, что вполне соответствует норме, то уже 2 ноября она повысилась до +13.1, а 3 ноября до +17.5, что стало новым рекордом суточного максимума (предыдущий +15.8 отмечался в 1971 году). / meteonovosti.ru /
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