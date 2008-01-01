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Обзор погоды по сибирским просторам



ИА "Метеоновости" / 11:27 Воскресенье, 4 ноября



Уже с первых дней ноября над сибирскими просторами установилась обширная область пониженного атмосферного давления, которую поддерживает нескончаемая череда циклонов. В прошедшие сутки очередной из них кружил над севером Таймыра, а атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись далеко к югу, вплоть до Саян. Осадки, в виде снега, отмечались в большинстве районов Сибири. Но самыми сильными они были в Хакасии, в зоне контрастного фронтального раздела. Выпало до 11 мм, ветер усиливался до 25 м/с.



Температурный фон лишь на Алтае, юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве был на 1-4 градуса ниже нормы, на остальной территории температура на столько же превысила норму.



Температура даже в дневные часы почти везде была отрицательная и колебалась от 0,-5 в южных районах до -12,-17 на крайнем севере. / meteonovosti.ru /



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