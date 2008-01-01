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Новости погоды

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Верховье Волги заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 11:11 Воскресенье, 4 ноября

  Атлантические циклоны никак не дают установиться осенним холодам в средней полосе Европейской России. Перемещаясь по северной половине территории, они надежно прикрывают ее от вторжения холодных северных ветров. В субботу центральные области и верховье Волги оказались в теплом секторе очередного атлантического циклона. И если днем отмечались лишь моросящие осадки в виде дождя, то к вечеру, по мере продвижения циклона на восток, дождь усилился, а в ночь на воскресенье существенно пополнил ноябрьскую копилку осадков.

В Москве и Подмосковье выпало до 10 мм осадков. Наибольшее их количество досталось восточным районам. А меньше всего - западным и северо-западным. В Клину, Можайске и Волоколамске выпало лишь 2 мм небесной влаги. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, за ночь выпало 5 мм осадков.

Из центральных областей самой обильной на дожди стала Костромская область, сильные дожди добавили здесь 18 мм осадков. А в Поволжье отличилась Нижегородская область, копилка осадков пополнилась на 16 мм. / meteonovosti.ru /
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