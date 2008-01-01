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Охотский циклон щедр на непогоду



ИА "Метеоновости" / 10:54 Воскресенье, 4 ноября



В большинстве районов Дальнего Востока повышенный фон атмосферного давления сохраняют два антициклона: арктический и сибирский. В прошедшие сутки на территории их влияния осадков выпало менее 1 мм, а где-то и вовсе обошлось без них. А вот восточные районы региона погода не баловала. Здесь ее определял активный циклонический вихрь. В субботу его центр из Охотского моря приблизился к побережью Магаданской области, где и проявил себя сильными осадками и порывистым ветром. Весь день и в ночь на воскресенье в области шел снег, мокрый снег, местами осадки были сильными, в итоге выпало до 16 мм, ветер усиливался до 24 м/с.



Сегодня циклон мало изменит свое положение, оставаясь кружить над охотским побережьем. А в понедельник переместится на восток и окажется уже над севером Камчатского края. Погода в крае и на близлежащей территории будет крайне неблагоприятная: ветреная и ненастная.



Магаданская область окажется уже в тыловой части циклона. Осадки прекратятся, но с ростом атмосферного давления усилится ветер. На востоке порывы могут достигать 15-20 м/с, поднимется метель. А температура понизится, днем уже от 9 до 14 градусов мороза. / meteonovosti.ru /



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