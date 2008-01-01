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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:01 Воскресенье, 4 ноября

  Воскресное утро подарило москвичам праздничную погоду: не по сезону теплую и почти без осадков. Слабый дождь отмечался лишь в отдельных районах Москвы, его зафиксировали метеостанции МГУ, Тушино и Шереметьево. Разброс температуры был от 6 до 7.5 градусов. А максимальную температуру показала метеостанция в центре города, Балчуг, +7.8 градусов. Ветер преимущественно западный, 2-5 м/с, порывы до 9 м/с, в районе московских аэропортов - до 11 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт ст., что выше нормального. Относительная влажность воздуха 86%. / meteonovosti.ru /
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